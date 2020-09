Die Amigos , Bernd Ulrich und sein Bruder Karl Heinz , sind seit vielen Jahren im Showgeschäft tätig, doch ihren musikalischen Durchbruch feierten sie erst 2006. 1971 wurde Bernds Tochter Daniela geboren - und stand bereits im zarten Alter von sieben Jahren erstmals mit Vater und Onkel gemeinsam auf der Bühne. Seit 2003 tritt sie mit den Amigos regelmäßig bei Konzerten auf, unterstützt die Publikumslieblinge mit ihrem Gesang. Im selben Jahr veröffentlichte sie unter dem Künstlernamen "Daniela" ihr erstes Solo-Album. Ihren ersten musikalischen Achtungserfolg feierte Daniela Alfinito als Solokünstlerin mit ihrem zweiten Album "Bahnhof der Sehnsucht" im Jahr 2008. 2015 erreichte die Sängerin mit "Ein bisschen sterben" Platz 5 und 2016 mit "Das Beste" Platz 8 der Albumcharts. Insgesamt hat die Musikerin bislang fünf Alben veröffentlicht. Die 47-Jährige ist verheiratet und hat einen Sohn. Vier Tage in der Woche arbeitet Daniela Alfinito als Altenpflegerin, die Wochenenden ist sie meist für ihre Solo-Konzerte unterwegs. Für Daniela Alfinito ist es das erste Mal, dass sie sich den Spitzenplatz der deutschen Albumcharts ersungen hat - auch in Österreich und der Schweiz sicherte sie sich die vorderen Plätze der Charts, bei den "Schlagern des Monats" im MDR FERNSEHEN ist sie direkt auf Platz 2 eingestiegen. Die Amigos, Vater und Onkel von Daniela, haben bereits neun Mal ein Nummer-Eins-Album vorgelegt. Nicht nur beim Plattenlabel Telamo, auch bei Daniela Alfinito werden mit dem Erfolg die Erwartungen größer:

Es ist in den letzten Jahren immer ein Stück bergauf gegangen. Aber ganz am Ziel sehe ich mich noch nicht.

In ihren Titeln besingt Daniela Alfinito in allen Facetten ihr Lieblingsthema: die Liebe. So finden sich auch auf ihrem neuen Album "Du warst jede Träne wert" vierzehn flotte Titel, die zum Tanzen und Träumen einladen. Ziel der Sängerin ist es, die Menschen damit im "Jetzt und Hier" abzuholen.