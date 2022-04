Von Montag bis Donnerstag arbeitet Daniela Alfinito als Altenpflegerin, ab Freitag widmet sie sich dem Schlager. Mit Schlagermusik ist sie aufgewachsen, denn ihr Vater ist Amigo Bernd Ulrich , Karl-Heinz Ulrich ihr Onkel. Obwohl Daniela erst ziemlich spät ihren Durchbruch als Solistin feiern konnte, nämlich 2008, da war sie bereits 38, kann sie auf beachtliche Erfolge stolz sein. Neun Alben hat sie bisher veröffentlicht, in mehr als 100 Wochen war sie mit ihrer Musik in den offiziellen deutschen Charts vertreten. Dabei ist die Sängerin absolut bodenständig geblieben. Mit den meisten Kolleginnen und Kollegen in der Schlagerwelt versteht sie sich gut, es gibt aber auch andere.

Daniela Alfinitos aktuelles Album "Löwenmut". Bildrechte: TELAMO

Sie brauche in der Garderobe auch keinen Teppich, keinen Obstkorb etc., ihr genüge ein Stuhl, ein Tisch und ein Spiegel, so die Sängerin.



Daniela Alfinito legt großen Wert darauf, mit ihren Fans zusammen zu kommen. "Bevor das Konzert anfängt, stehe ich an meinem Fan-Stand und danach auch und in der Pause auch. Ich nehme mir auch für jeden Zeit. Und ich nehme mir auch Zeit, abends für ein bis zwei Stunden und beantworte meine Fanpost".



Obwohl Daniela Alfinito mit ihrer Musik erfolgreich ist, möchte sie ihre Arbeit als Altenpflegerin nicht aufgeben.