Vor fast einem Jahr, am Freitag, den 13. Januar 2023, erfährt Daniela Alfinito, dass ihr Album "Frei und grenzenlos" auf Platz 1 der Albumcharts eingestiegen ist. Damit schafft zum fünften Mal in Folge ein Album der Sängerin den Charteinstieg ganz oben. Doch Daniela Alfinito arbeitet weiterhin vier Tage in der Woche als Altenpflegerin im Seniorenheim.

In ganz vielen ihrer Lieder, so Daniela, finde sie sich wieder. Sie singe ihre Songs für die Menschen, weil sie wisse, dass sich viele mit ihren Liedern identifizieren. Sie bekomme so viele Briefe, in denen stehe: "Du gibst mir Kraft, du machst mir Mut mit deinen Liedern."

Auch die Songs ihres neues Albums "Einfach echt", das am 5. Januar veröffentlicht wird, seien ihr auf den Leib geschrieben worden. Im vorigen Jahr habe ihr Album den Titel gehabt "Frei und grenzenlos", da sei sie noch in einer Findungsphase gewesen. Doch nun, so die Sängerin, sei sie angekommen. Drei signierte Exemplare des neuen Albums von Daniela Alfinito könnt ihr mit Beginn der Sendung hier gewinnen!