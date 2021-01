Schlagerfans in ganz Deutschland kennen Daniela Alfinito als Star, der die Bühne rockt, als erfolgreiche Sängerin mit Hit-Garantie. Anfang 2020 stellte sie dies mit ihrem Album "Liebestattoo" wieder unter Beweis - die Platte mit Hits wie "Im Dunkel der Nacht" stieg im Januar direkt auf Platz eins der offiziellen deutschen Albumcharts ein und hielt sich insgesamt starke 21 Wochen in der Hitliste. Was viele überrascht: Hauptberuflich macht Daniela Alfinito etwas ganz anderes - sie ist Altenpflegerin, ein Beruf der in Zeiten der Corona-Pandemie noch schwieriger ist als ohnehin schon.