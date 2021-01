Schlagersängerin Daniela Alfinito ist im Hauptberuf Altenpflegerin und singt im Nebenjob Schlager. Das Faible für dieses Musikgenre liegt in der Familie. Ihr Vater Bernd Ulrich und sein Bruder und somit Danielas Onkel Karlheinz sind als "Amigos" in der Schlagerbranche seit vielen Jahren erfolgreich. Die gute Nachricht, dass Daniela mit ihrem neuen Album bereits zum dritten Mal in Folge mit einem Album die Spitze der Charts erklommen und dieses Mal AC/DC vom Thron gestoßen hat, überbrachte ihr Vater Bernd.