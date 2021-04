Dass Daniela Alfinito die Tochter von Amigo Bernd Ulrich ist und die Nichte von Karl-Heinz Ulrich , ist bekannt. Ihren Sohn Maurice kennen die Schlagerfans spätestens seit ihrem gemeinsamen Auftritt in "Die Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" . Sogar den inzwischen verstorbenen vierbeinigen Begleiter der Sängerin, den Dobermann Falcon , kannte zumindest ihre Facebook-Commutity. Von einem Ehe-Mann jedoch sprach die Altenpflegerin in der Öffentlichkeit nicht. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen gibt es dazu weder Bilder noch Textbeiträge. Jetzt hat die 50-Jährige in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt, dass sie sich von ihrem Mann Domenico (50) nach 30 Jahren Beziehung getrennt hat.

Nach dem Bericht soll der Italiener bereits aus ihrem gemeinsamen Zuhause, ihrer Wohnung in ihrem Elternhaus in Hungen, ausgezogen sein. Seit 1995 waren die beiden verheiratet. Einen Grund für die Trennung nannte die Sängerin nicht.

Daniela Alfinito 2019 bei einer Autogrammstunde. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Daniela Alfinito arbeitet mit großem Engagement in einem Seniorenheim als Altenpflegerin. Eigentlich sollte ihre Schlagerkarriere ein Zweitjob am Wochenende sein. Mittlerweile gehört Daniela Alfinito jedoch zu den aktuell erfolgreichsten Schlagersänger(inne)n Deutschlands. Ihr Album "Splitter aus Glück", das im Januar 2021 erschien, landete auf Anhieb an der Spitze der deutschen Albumcharts. Es ist bereits ihr drittes Album in Folge auf Platz eins der Charts. Und sie verdrängte damit sogar die Rocklegenden von AC/DC von Platz eins. Bei den SCHLAGERCHAMPIONS überreichte ihr Florian Silbereisen eine EINS DER BESTEN als "Sängerin des Jahres".

Trotz ihrer Erfolge mit ihrer Musik möchte Daniela Alfinito weiterhin im Seniorenheim für die Bewohner da sein.