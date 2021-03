Daniela Katzenberger signiert ihren Krimi "Mieze Undercover". Bildrechte: imago/7aktuell

Seit drei Jahren, so Daniela, würden sie probieren, ein zweites Kind zu bekommen. Für Lucas sei auch der Wunsch seines Vaters, Costa Cordalis, nach einem Enkelsohn wichtig gewesen. "Ich hätte es mir für meinen Vater wirklich gewünscht, dass er einen kleinen Constantin in seinen Armen halten kann. Ich weiß, das hat er sich wahnsinnig gewünscht. Meine Schwestern haben alle Mädchen, wir bekommen eine Tochter, da fehlt ein Enkel", sagt der 53-jährige Sänger.



Nun sei das Paar an einem Punkt angekommen, an dem es den Druck, den der unerfüllte Wunsch nach einem zweiten Kind auf die Beziehung ausübe, herausnehmen müsse. Daniela sagte in dem Gespräch, dass man die Schuld auf sich selbst schiebe. Außerdem bekäme man ein schlechtes Gefühl und fange an, an sich selbst zu zweifeln. Damit soll nun Schluss sein.