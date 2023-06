Es ist nicht das erste Mal, dass Daniela Katzenberger in einer Show als Sängerin auftritt, bisher jedoch immer gemeinsam mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia. In der "Schlagerbooom Open Air"-Show am 1. Juli jedoch ist die "Katze" als Solistin angekündigt. Vor einem Millionenpublikum möchte die 36-Jährige ihren Song "So bin ich und so bleib ich" präsentieren.

Karriere-Start oder einmalig?

Daniela Katzenberger, Töchterchen Sophia und Lucas Cordalis in TV-Show "Alle singen Weihnachten". Bildrechte: IMAGO / Eibner Ob der Auftritt der Start einer zusätzlichen Karriere der Powerfrau wird, dazu äußert sich Daniela auf ihren Social-Media-Accounts nicht, obwohl sie ihr Leben dort gern mit ihren Followern teilt. Eigentlich ist ja ihr Ehemann, Lucas Cordalis, der Schlagerstar in der Familie. In Florian Silbereisens "Advenstfest der 100.000 Lichter" 2021 hatte Lucas nicht nur seine Ehefrau Daniela an seiner Seite, auch die damals 6-jährige Tochter Sophia trat mit ihren Eltern auf und begeisterte das Publikum. Ein Jahr später war die Familie in der Show "Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2022" zu sehen und zu hören.

Lust auf mediale Präsenz liegt offenbar in der Familie

Giovanni Zarrella und Daniela Katzenberger bei der Verleihung des Viva Comet 2010. Bildrechte: IMAGO / T-F-Foto Daniela Katzenberger ist die Tochter der Reality-TV-Darstellerin Iris Klein, die in Formaten wie "Big Brother" oder "Goodbye Deutschland" zu sehen war. Danielas Halbschwester Jenny Frankhauser ist ebenfalls Reality-TV-Darstellerin. Sie gewann zum Beispiel 2018 die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". An diesem Format hatte auch Danielas Ehemann Lucas Cordalis teilgenommen, die Show jedoch nicht, wie er gehofft hatte, gewonnen, sondern den dritten Platz belegt. Auch Töchterchen Sophia scheint Lust darauf zu haben, ab und an vor der Kamera zu stehen. In den Doku-Soaps ihrer Mama ist Sophia immer mal wieder dabei. In einem Interview mit der "Abendzeitung München" hatte Daniela Katzenberger erklärt, dass es für den Einsatz ihrer Tochter in ihrer Soap jedoch klare Regeln gebe.