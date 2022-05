"Danke, liebe Freunde" Frank Schöbel kündigt Biografie an

Frank Schöbel kann wahrlich auf eine unvergleichliche Karriere zurückblicken. Der 79-jährige Schlagerstar hat unzählige Hits geschrieben, produziert und natürlich gesungen. Er hat Preise gewonnen, vor der TV-Kamera gestanden und mit "Weihnachten in Familie" nicht nur in der DDR Musikgeschichte geschrieben. Gründe genug, um das alles auch in Buchform noch einmal Revue passieren zu lassen.

Mit "Danke, liebe Freunde" kündigt Frank Schöbel nun seine 400 Seiten starke Autobiographie an, die am 22. September erscheinen soll. Damit will er sich auch bei seinem Publikum für dessen Treue bedanken, heißt es von Verlags-Seite. Er wolle uns in seiner Autobiographie auf seinen Lebensweg mitnehmen und "einen tiefen Einblick in seine Erinnerungswelt, sein Denken und Fühlen" gewähren.

Sunnyboy des Ostens

2022 ist für Frank Schöbel aber nicht nur wegen seines neuen Buches ein besonderes Jahr. Am 11. Dezember wird er 80 Jahre alt und erst vor Kurzem feierte er sein 60. Bühnenjubiläum.



Musik wurde ihm schon in die Wiege gelegt, seine Mutter ist die Opernsängerin Käthe Brinkmann - und dennoch war die Karriere des gebürtigen Leipzigers nicht selbstverständlich. Bei einem MDR-Interview zu seinem Jubiläum betonte er erst vor Kurzem die Wichtigkeit seiner Fans:

Ihr habt mich getragen die Jahre. Ich habe zwar in den Wald hineingerufen, aber ihr habt herausgerufen. Vielen Dank dafür!