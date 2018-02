Gustavo an der Geige D'Artagnan mit neuem dritten Mann

Auch Musketiere gehen nicht immer "Seit an Seit". Bei D'Artagnan hat sich Felix an der Gitarre verabschiedet, dafür ist Gustavo an der Geige neu in der Band und wird mit "D'Artagnan" die Tournee 2018 bestreiten. Ihr dürft also gespannt sein.