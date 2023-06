Matthias Reim und sein Sohn Julian, der ihn gerade auf seiner Tournee begleitet. Bildrechte: IMAGO / VISTAPRESS

Noch immer leide er an Lampenfieber, erzählt der Sänger. Im Gegensatz zu Leuten, die sagen würden, dass man Lampenfieber haben müsse, um richtig abliefern zu können, würde er es überhaupt nicht mögen. Er habe Strategien ausprobiert, wie er es in den Griff bekomme. "Ganz am Anfang, bei meiner ersten Tournee, habe ich mir einen Kamillentee geben lassen, um mich auf die Show zu konzentrieren. Alle hatten Spaß, nur ich nicht", so Matthias. Jetzt lasse er sich eine Stunde und eine halbe Stunde vor der Show ein schönes gezapftes Bier bringen, das helfe ungeheuer. Das sei ein Ritual und müsse genau um sieben kommen, wenn das Konzert um acht beginne, weil es ja auch wirken müsse.