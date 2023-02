Eine Ähnlichkeit zwischen Wilfried Gliem und Bruce Willis ist nicht zu erkennen, dennoch gehören die beiden zu einer Familie. Wilfried Gliems Ehefrau Elke ist nämlich die Großcousine von Bruce Willis Mutter Marlene.



Bruce Willis wurde 1955 in Deutschland, in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz, geboren. Sein Vater, der US-Soldat David Willis und seine deutsche Mutter Marlene lebten mit ihrem kleinen Sohn bis 1957 in Deutschland, dann siedelte die Familie in die USA über.

Die Wildecker Herzbuben: Wolfgang Schwalm (l.) und Wilfried Gliem. Bildrechte: imago/Sven Simon Wie Wilfried Gliem der "Bild"-Zeitung sagte, halte die 86-jährige Marlene Willis seine Familie über den Gesundheitszustand ihres Sohnes auf dem aktuellen Stand. So habe er bereits seit einem Jahr gewusst, dass Bruce Willis an Demenz erkrankt sei. Marlene habe bei einem ihrer Telefonate gesagt, sie sei sich nicht sicher, ob ihr Sohn sie noch erkenne, ein normales Gespräch sei nicht mehr möglich.



Besonders täen ihm, so Wilfried Gliem, die Familie und die Töchter des ehemaligen US-Stars leid.

Scout und Tallulah sind zwei ganz starke Mädchen, die jetzt für ihren Papa da sind, so, wie er früher für sie da gewesen ist. Wilfried Gliem "Bild"-Zeitung

Bruce Willis war ein gefeierter Star. Bildrechte: dpa Die anderen drei Töchter des Schauspielers erwähnte der 76-jährige Sänger in dem Interview nicht.



Bruce Willis hat insgesamt fünf Kinder: Rumer, Scout und Tallulah aus der Ehe mit seiner Schauspiel-Kollegin Demi Moore, die 2000 geschieden wurde. Zwei weitere Töchter, Evelyn und Mabel, stammen aus seiner jetzigen Ehe mit dem ehemaligen britischen Model Emma Heming-Willis.

Letzter Auftritt von Bruce Willis Anfang 2022