Nach der Show ist vor der Show - und das große Schlagerjubiläum mit Florian Silbereisen hat so richtig Lust auf mehr gemacht. Und das Publikum muss im Ersten auch gar nicht lange warten. Im November steigt nämlich direkt die nächste große Schlagershow - natürlich immer vorausgesetzt, dass die Situation um das Coronavirus es zulässt. Am 28. November ab 20:15 Uhr ist es an der Zeit, eine jährliche Tradition zu feiern: Das Adventsfest der 100.000 Lichter steht an und wir freuen uns jetzt schon auf weihnachtliche Atmosphäre, tolle Gäste und natürlich wunderbare Musik zum Träumen!