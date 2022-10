Es ist seit dem Jahr 2009 eine wunderbare Tradition in der Vorweihnachtszeit und ein fester Termin im Kalender der Musikfans. Am Samstag vor dem ersten Advent wird "Das Adventsfest der 100 000 Lichter" mit Moderator Florian Silbereisen ausgestrahlt.

Das wird in diesem Jahr, auf Grund der gleichzeitig stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, nicht möglich sein. Wegen diverser Gründe, findet die Fußball-WM 2022 nicht wie üblich im Sommer, sondern in den Wintermonaten statt. Zur Erleichterung aller Fans wurde aber bereits ein neuer Sendeplatz für das beliebte Adventsfest gefunden.