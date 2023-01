Lucas' größter Fan bei der "Mission Dschungelkönig" ist natürlich seine Frau Daniela Katzenberger. In einem Brief an ihren Mann, den die "Bild" veröffentlichte, hatte die "Katze" nun zwei Ratschläge an ihren Mann, was dieser besser nicht tun solle: ihr wahres Gewicht verraten und ohne Badehose duschen. Einen nackten Lucas Cordalis wird es also im Dschungelcamp nicht zu sehen geben, denn "...es es schaut ja nicht nur deine Tochter, sondern auch deine Schwiegermutter zu!", so Daniela.