Für Schlagerfans ist der Termin jedes Jahr geblockt: Immer an den ersten beiden Wochenenende im August findet traditionell die Kaisermania am Elbufer in Dresden statt. Bei vier großen Konzerten vor insgesamt bis zu 50.000 Zuschauern gibt es eine riesige Party mit großartiger Musik, toller Kulisse und natürlich: dem Grandseigneur des deutschen Schlagers Roland Kaiser. Nur: Dieses Jahr ist alles anders. Die Situation rund um das Coronavirus macht es unmöglich, eine große Konzertveranstaltung wie die Kaisermania durchzuführen. Die Gesundheit aller Beteiligten geht selbstverständlich vor. Doch muss das heißen, dass wir deshalb keine Kaisermania feiern können? Nein. Denn der Mitteldeutsche Rundfunk hat ein kaiserliches Programm zusammengestellt, das zum in Erinnerungen schwelgen und vor allen Dingen natürlich zum Mitsingen vor dem Fernseher einlädt.

An Bord wird gesungen

Los geht es bereits am 31. Juli mit "Alle singen Kaiser". Bei der großen Kaiser-Party traf sich die Crème de la Crème der deutschen Schlagerszene und feierte ihren Kaiser. Künstler wie Andrea Berg, Oli. P, Voxxclub und Semino Rossi sangen die ganz großen Kaiser-Hits – von „Santa Maria“ bis „Joana“, von „Schachmatt“ bis „Dich zu lieben“.

Kaisermania 2019 Bildrechte: MDR/Stephan Flad Am Kaisermania-Samstag geht es dann pünktlich am 1. August weiter mit einem Doppelschlag. Bereits um 19:50 Uhr meldet sich der Kaiser von der Dresdner Elbe mit dem "Kaisermania Spezial 2020". Gemeinsam mit dem Moderatoren-Duo Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde lässt er sich die schöne und liebgewonnene Tradition der Kaisermania nicht vermiesen und trifft sich mit den beiden auf einem Elbschiff. Denn auch ohne eine große Kaisermania 2020 ist für Roland Kaiser klar: seine Lieblingsstadt Dresden ist immer einen Besuch wert. Gemeinsam wird geplaudert und über außergewöhnliche Momente aus mehr als 15 Jahren Kaisermania gesprochen. Themen gibt es bei dieser langen Tradition schließlich genug. Allein sind die drei auf ihrem Schiff dabei nicht. So wird zum Beispiel Sänger und riesiger Roland Kaiser-Fan Ross Antony mit an Bord sein. Auch für ihn ist es eine ganz besondere Situation in diesem Jahr:

Ich wollte schon die ganzen Jahre zur ‚Kaisermania‘ und die geniale Stimmung am Elbufer einmal live erleben. Endlich habe ich Zeit und dann wird es verschoben. Es wird also nichts mit einer gemeinsamen Party zu den schönsten Kaiser-Songs. Aber eine kleine, private ‚Kaisermania‘ lasse ich mir nicht nehmen. Ross Antony

Und da Ross Antony auch immer für eine Überraschung gut ist, hat er sich natürlich auch etwas Besonderes für seinen Besuch auf dem Kaiser-Schiff ausgedacht: das Energiebündel aus England wird einen der großen Hits von Roland Kaiser präsentieren. Das Beste daran: Welcher Song das sein wird, das entscheidet ihr! Über die Jahre haben sich bei verschiedenen Votings rund um Roland Kaiser immer wieder zwei Songs hervor getan: "Santa Maria" und "Warum hast du nicht nein gesagt?". Zwischen diesen beiden Hits wird bereits einen Tag zuvor am 31.7.2020 die Abstimmung auf der Facebook-Seite von Meine Schlagerwelt starten! Laufen wird sie bis in die Sendung hinein.

Mitsingen ohne Kaisermania auf den Elbwiesen

Und auch auf den Elbwiesen werden einige Fans, wie zum Beispiel Maik Trappmann aus Hamburg, trotz der fehlenden Kaisermania 2020 "dabei" sein. Sie begehen ihre eigene kleine Kaisermania - nur eben ohne Konzert. Er steht Jahr für Jahr in der ersten Reihe und ist textsicher wie kein zweiter. Vergangenes Jahr hat er für die „Kaisermania“ seine Flitterwochen unterbrochen. Dieses Jahr besucht er die Elbwiesen mit seiner Angetrauten.