Nach ihrem Sieg und mit einem Plattenvertrag in der Tasche machte Marie Wegener nun erst einmal ihr Abitur. Nebenher trat die Schülerin in den großen Fernseh-Unterhaltungsshows von Florian Silbereisen auf und trat als Support von Andreas Gabalier während seiner Stadiontour 2019 auf. Im selben Jahr erschien ihr zweites Album "Countdown". Bis Anfang 2020 wechselte die Sängerin auf die Musicalbühne. Als "Belle", der Hauptrolle in "Die Schöne und das Biest" , tourte sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde es um Marie Wegener, wie um viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, still. Marie nutzte die Zeit ohne Live-Auftritte und begann ein Musikstudium. Daneben startete die junge Künstlerin eine Ausbildung für Tanz, Gesang und Business in Berlin. Und natürlich arbeitet Marie an einem neuen Album, das moderner und vor allem tanzbar werden soll. Die eigene Musik steht also auch bei der 21-jährigen Marie an erster Stelle: "Die Bühne und meine Fans geben mir die meiste Kraft", schrieb sie in einem Instgram-Posting Anfang des Jahres und kündigte an: "Zusammen schaffen wir ein super Jahr 2023!"