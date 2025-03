Mit diesem Trauerpost bestätigte der Sänger und Schauspieler den Tod seiner ehemaligen Ehefrau Pamela Hasselhoff-Bach. Zuvor hatte das US-Portal "TMZ" berichtet, dass die 61-Jährige am 5. März 2025, Ortszeit, tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden war. Die genauen Todesumstände würden untersucht, das Los Angeles Police Department habe die Ermittlungen aufgenommen.

Bildrechte: IMAGO / Depositphotos

David Hasselhoff und Pamela waren von 1989 bis 2006 miteinander verheiratet. Die gemeinsamen Töchter Taylor-Ann und Hayley-Amber kamen 1990 und 1992 zur Welt. 2024 wurde Taylor-Ann Mutter, Pamela Hasselhoff-Bach hatte stolz auf ihrem Instagram-Account Videos mit ihrer Enkelin veröffentlicht.



Pamela Bach hatte bei Dreharbeiten zu einer Episode der Erfolgsserie "Knight Rider" David Hasselhoff kennen gelernt. Er holte sie in die von ihm produzierte Fernsehserie "Baywatch" mit ihm in der Hauptrolle. Pamela Bach spielte hier unter anderem die Rolle der Kaye Morgan. Eine Hauptrolle spielte die Schauspielerin außerdem in dem 1999 gedrehten Film "More than Puppy Love" an der Seite von Diane Ladd.