Leider bin ich an einer ernst zu nehmenden Augeninfektion erkrankt, die es mir unmöglich macht, eine solche Show auf die Beine zu stellen, die ihr alle verdient habt. David Hasselhoff River Concerts

Unter dem Titel "Party your Hasselhoff" wollte der US-amerikanische Sänger, Entertainer und Schauspieler Hasselhoff in Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, München, Wien, Zürich, Graz und Schladming auftreten. Starten sollte die Tour am 15. März in Regensburg.



In einem vom Veranstalter River Concerts veröffentlichten Statement wendet sich der Baywatch-Stars an seine Fans:

Liebe Fans, ich habe mich so darauf gefreut, in zwei Wochen mit euch 'Party your Hasselhoff' zu feiern. Es sollte getanzt, mitgesungen und gefeiert werden – etwas, das wichtiger denn je geworden ist. David Hasselhoff River Concerts

Schweren Herzens müsse er die Tournee absagen. "Eure Rückerstattung wird über die Zahlungsmethode abgewickelt, die ihr zum Zeitpunkt des Kaufs verwendet habt. Wendet euch dazu an die Vorverkaufsstelle, an der ihr eure Tickets erworben habt", so Hasselhoff.

US-Star mit deutschen Wurzeln

David Hasselhoff 1990 in Baywatch Bildrechte: imago images / Milestone Media David Hasselhoff wurde 1952 im US-amerikanischen Baltimore geboren. Die väterlichen Wurzeln des Knight-Rider- und Baywatch-Stars liegen jedoch im deutschen Völkersen, rund 30 Kilometer südöstlich von Bremen. Meta Hasselhoff, eine Ur-Ur-Großmutter, siedelte 1865 mit ihrer Familie von Bremen nach Baltimore in die Vereinigten Staaten über.



Der US-Star hat dem 1.500-Seelen-Ort Völkersen sogar einen Besuch abgestattet. Der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" sagte Hasselhoff: "Ich bin dort gewesen. Und ich habe ein Bild von einem Bauernhaus: Der Hassel-Hof. Und ich habe ein historisches Buch von der Nachbarschaft, das bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Haufenweise Hasselhoffs.

"Looking for Freedom" 1989 wird Hymne