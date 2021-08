David Hasselhoff gehörte in den 80er und 90er Jahren durch die TV-Serien "Knight Rider" und "Baywatch" zu den bekanntesten Filmstars dieser Zeit. Nebenher versuchte sich der US-Amerikaner als Sänger und Tänzer. 1989 nahm er den Song "Looking for Freedom" auf. Nach einem Auftritt in der Fernsehsendung "Wetten, dass..?" in Deutschland feierte er damit einen Riesen-Erfolg. Acht Wochen belegte der Hit den ersten Platz der Hitparade. Silvester 1989 sang der US-Amerikaner "Looking for Freedom" an der Berliner Mauer vor über 500.000 Menschen.

Hasselhoff setzt jetzt auf Schlagersound

Vor zwei Jahren veröffentlichte David Hasselhoff ein eher rockiges Album, auf dem er unter anderem Songs von David Bowie coverte. Jetzt setzt der Sänger auch auf Schlagersound und auf sein deutsches Publikum. Die CD sei ein Gruß an seine deutschsprachigen Fans, sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Die Leute wollen gute Laune. Viele der Lieder habe ich nur ausgewählt, weil sie Hits in Deutschland waren. Die 80er und 90er waren großartige Jahre, in denen wir und ich so viel Spaß hatten. David Hasselhoff Deutsche Presse-Agentur

Dieses Lebensgefühl will Hasselhoff mit seinem Album neu erwecken. Dabei sind Ohrwürmer wie Neil Diamonds "Sweet Caroline" und "I Was Made For Loving You" von Kiss. Ebenfalls auf dem Album: "Damnit I Love You" - eine überwiegend englischsprachige Version von "Verdammt, ich lieb' dich". Das Original von Matthias Reim erreichte fast genau ein Jahr nach "Looking For Freedom" Platz eins der Hitparade.

David Hasselhoff - Sammler der Superlative