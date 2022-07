Ich denke, ich bin heute so beliebt, weil jeder eine Kindheit hat. Ich höre häufig, dass sich die Leute erinnern an die Zeit von "Baywatch" oder als sie nach Hause geeilt sind, weil "Knight Rider" lief.

David Hasselhoff wird am 17. Juli 1952 in Baltimore/Maryland geboren. Er studiert Theaterwissenschaft und bekommt seine erste Fernsehrolle 1975 in der Soap "Schatten der Leidenschaft". 1982, nach 850 leidenschaftlichen Episoden, verlässt er die Seifenoper für die Hauptrolle in "Knight Rider" . Gemeinsam mit dem sprechenden Auto K.I.T.T. löst er Verbrechen und bricht Frauenherzen. 1986 ist mit der Serie Schluss, doch bereits 1989 bekommt Hasselhoff seine nächste Kultrolle: die des Rettungsschwimmers Mitch Buchannon in "Baywatch" . Die Action-Reihe entwickelt sich zur erfolgreichsten US-Fernsehserie des 20. Jahrhunderts. Hasselhoff spielt hier nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch Produzent.

David Hasselhoff sing Silvester 1989 am Brandenburger Tor "Looking for Freedom". Bildrechte: dpa

Nebenbei arbeitet der US-Amerikaner an seiner musikalischen Karriere. Die ersten beiden Alben mit Liebesballaden sind eigentlich nur in der Schweiz und Österreich erfolgreich. 1989 produziert Jack White mit Hasselhoff die Single "Looking For Freedom" und feiert auch in Deutschland Erfolge. Legendär ist der Auftritt David Hasselhoffs 1989 bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin vor rund 500.000 Menschen. Wenige Wochen nach dem Fall der Mauer liegen sich die Menschen zu "Looking for Freedom" in den Armen.