Einfach fiel ihm das Outing nicht, wie Davin Herbrüggen der "Bild am Sonntag" in einem Interview verriet.

In der Vergangenheit bin ich in meinem engsten Umfeld nicht immer auf Zustimmung gestoßen, wenn ich gesagt habe, dass ich schwul bin.

In Zukunft möchte Davin jetzt selbst ein "Vorbild für all die Menschen sein, die sich auch noch nicht getraut haben und denen es echt schwer fällt", wie er auf der Bühne beim CSD verkündete. Für Davin selbst könnte es in der Liebe gerade übrigens nicht besser laufen. Er sei glücklich verlobt und sei vor drei Wochen mit seinem Partner zusammengezogen, wie er im Interview verriet.