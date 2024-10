Bildrechte: IMAGO / Scherf

DDR-Schlagerstar in tiefer Trauer Monika Herz nach Tod ihres Mannes: Hier findet sie Trost

17. Oktober 2024, 15:48 Uhr

Mit Titeln wie "Kleiner Vogel" oder "Charly adé" sang sich Monika Herz in den 70er Jahren in die Herzen des Publikums. Im Februar musste sie von ihrem geliebten Ehemann Abschied nehmen. Im Interview mit der SUPERillu sprach die 73-Jährige über ihre Trauer und auch darüber, was ihr jetzt Trost spendet.