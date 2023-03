Gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann, dem Sänger Frank Schöbel , war Chris Doerk in den 60-er und 70er-Jahren das Traumpaar des DDR-Fernsehens. Singend und tanzend eroberte sie mit fescher Kurzhaarfrisur die Herzen der Zuschauer. Jetzt ist sie so krank, dass sie sogar ihre geplanten Auftritte absagen muss.

Ich leide unter Long Covid, kann dadurch nur schlecht laufen. Ich habe immer noch große Schmerzen, kann mich auf der Bühne nicht so bewegen, wie ich es will.

Um den Jahreswechsel sei zuerst ihr Ehemann Klaus D. Schwarz und dann sie selbst an Corona erkrankt. Es sei ganz furchtbar gewesen, so die Sängerin im Telefon-Interview mit der Zeitschrift "Superillu". Seit dieser Zeit leide sie unter gesundheitlichen Problemen: Gelenkschmerzen in Hüfte, Beinen, Schultern und Armen. "Es ist unglaublich, jeder Schritt tut weh", so Chris Doerk.