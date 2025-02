Beim Abschied sagte der Graf noch, dass er das Kapitel Unheilig für immer schließen und es definitiv kein Comeback geben werde. Nach neun Jahren "unheiliger" Funkstille nun das überraschende Comeback . Die Fans haben es offensichtlich sehnlichst erwartet. Über 75.000 Herzen hat das Video auf Instagram schon bekommen, in dem er das Comeback ankündigte.

Doch warum vollzieht der Graf die Rolle rückwärts? Im Gespräch mit der Bild-Zeitung nennt er den ernsten Grund. Er sei mit Verdacht auf einen Herzinfarkt in die Notaufnahme eingeliefert worden. "Als ich da an Schläuche angeschlossen lag, fragte mich ein Pfleger: ,Sie sind doch der Sänger von Unheilig, wollen Sie nicht noch mal was machen?‘", erinnert sich der Sänger mit der markanten Stimme.