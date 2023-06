Hey ihr Lieben, ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen!

Mit diesen Worten meldete sich Helene Fischer einen Tag nach ihrem Unfall in der ZAG Arena Hannover bei ihren Fans in den sozialen Medien. Die 38-Jährige verletzte sich während einer akrobatischen Einlage am Trapez auf der Bühne im Gesicht. Die Verletzung machte eine Fortsetzung der Show unmöglich: