Mit "Wind im Gesicht" legt der Moderator und Sänger nicht seinen ersten Schlager, aber seinen ersten Schlager seit langer Zeit vor. Bereits in den 90ern versuchte er sich musikalisch und brachte das Partyschlager-Album "Olé Mallorca, wir kommen" heraus. In seinem neuen Werk geht es nun um das Fernweh, das sicherlich in den letzten zwei Jahren nicht weniger geworden ist.