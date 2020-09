Seine Geschichte ist so etwas wie die deutsche Version der "Vom Tellerwäscher zum Millionär"-Story. Sein Büro am Berliner Kurfürstendamm ist mit Goldenen Schallplatten sozusagen tapeziert. Dabei hat der "Schlagerkönig" nicht nur erfolgreiche Schlager wie "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" geschrieben, sondern auch internationale Hits wie "Self Control" oder "When the Rain Begins to Fall".

Die Liste der Stars, für die White gearbeitet hat, liest sich wie das "Who is Who" der Schlagerwelt: Tony Marshall, Hansi Hinterseer, Roberto Blanco, Vicky Leandros, Laura Branigan, Paul Anka, Engelbert Humperdinck, Tony Christie, David Hasselhoff und viele andere. Eine Milliarde Tonträger hat er verkauft, über 1.000 Songs selbst geschrieben.

Deutsche Version: "Vom Tellerwäscher zum Millionär"

Jack White 1979 am Klavier. Bildrechte: imago images/Kicker Horst Nußbaum (bürgerlicher Name) wird 1940 in Köln geboren. Sein Vater verlässt die Familie, Horst unterstützt seine Mutter, trägt Brötchen und Zeitungen aus. Er lernt Außenhandelskaufmann und startet eine Karriere als Fußballer, die ihn bis zum niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven führt.



Seine eigentliche Leidenschaft aber ist die Musik. Auf eine erste Single "Ein paar Tränen" 1967 folgen vierzehn weitere Versuche, allerdings ohne Erfolg. Dieser kommt jedoch, nachdem er die Seiten wechselt und 1969 mit Roberto Blanco und dem Song "Heute so, morgen so" das Deutsche Schlagerfestival gewinnt. 1974 komponiert Jack White für die deutschen Fußballer den WM-Hit "Fußball ist unser Leben". Ende der 70er Jahre landet er mit "Und dabei liebe ich euch beide", gesungen von Andrea Jürgens, einen seiner größten Hits.

Jack White und seine Frau Rafaella Slyusareva. Bildrechte: Getty Images In den 80er Jahren pendelt Jack White zwischen Deutschland und Los Angeles. Doch dann kommt das Heimweh und White zurück. Das Leben zwischen Hits, Stars und Studio ist aufreibend, das Privatleben leidet. Drei Ehen gehen in die Brüche. Insgesamt hat Jack White aus diesen vergangenen Ehen fünf Kinder. Jetzt ist der Musiker in vierter Ehe mit der 44 Jahre jüngeren Rafaella verheiratet, 2019, da war er 78 Jahre alt, wurde er noch einmal Vater. Aus dem Musikgeschäft hat er sich vor Jahren verabschiedet. Jetzt verbringt er viel Zeit mit seinem Sohn Max.

Ich habe zum ersten Mal Zeit für ein Kind und genieße die Vaterschaft. Das kann sich kein Mensch vorstellen, was ich für eine Freude mit unserem Max habe. Jack White Deutsche Presseagentur