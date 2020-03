Miteinander stark gegen das Coronavirus Die besten Hits aller Zeiten

Bernhard Brink hat deshalb am 21. März eine ganz besondere Ausgabe von "Die besten Hits aller Zeiten" geplant. Er präsentiert die Sendung live aus Leipzig und zeigt: Musik verbindet, schenkt Kraft und hilft. Ausgewählt hat er deshalb große Lieder und Welthits, die Mut machen und die in schwierigen Zeiten Menschen zusammengebracht haben.

Stefanie Müller-Spirra moderiert gemeinsam mit Bernhard Brink Bildrechte: MDR / Marco Prosch

Und Bernhard Brink bringt sich Unterstützung mit: Seine Kollegin Stefanie Müller-Spirra steht ihm in der Sendung zur Seite und hat eine ganz besondere Aufgabe: Die Zuschauer können ihr während der Sendung Nachrichten mit ganz persönlichen Hit- und Mutmachergeschichten senden oder einfach erzählen wie es ihnen gerade geht und wie sie den nicht so alltäglichen Alltag meistern und so ein wichtiger Teil der Sendung werden. Die Nummer dazu wird dann am Samstag hier veröffentlicht.