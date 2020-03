Miteinander stark gegen das Coronavirus Bernhard Brink macht Mut mit "Die besten Hits aller Zeiten"

Er ist ein Veteran auf Bühnen und vor der Kamera und trotzdem war diese Sendung etwas ganz Neues für Bernhard Brink: Gemeinsam mit seiner Kollegin Stephanie Müller-Spirra führte die Schlagerikone am 21. März durch eine ganz besondere Ausgabe von "Die besten Hits aller Zeiten". Aufgrund der Krise rund um das neuartige Coronavirus können Menschen momentan kaum mehr zusammen kommen - umso wichtiger ist es deshalb, dass man miteinander stark ist, auch wenn man örtlich getrennt ist. Was dabei helfen kann: Musik! Und an Musik hatten Bernhard Brink und Stephanie Müller-Spirra einiges im Gepäck.

Wie es sich für "Die besten Hits aller Zeiten" gehört, kamen in der Sendung natürlich nur die ganz großen Songs vor. Diesmal allerdings unter einem für uns alle gerade so wichtigen Motto: Lieder, die Mut machen und die in schwierigen Zeiten Menschen verbinden. Dabei waren Mitschnitte von Auftritten so großer Schlagerstars wie Howard Carpendale, Michelle, Ute Freudenberg und vielen weiteren. Hier gibt es einige der Lieder aus der Sendung zum immer wieder Anschauen und Genießen in unserer Playlist!