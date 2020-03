Publikums-Zuschriften Das sagen Sie!

Ermutigung und Zusammenhalt Hallo. Ich stelle zum Mitmachen am Abend 3 Kerzen ins Fenster. 1 Kerze für die Liebe, 1 Kerze für die Hoffnung und 1 Kerze für den Frieden. Dazu der Song "We are the world, we are the children". Ein superschöner Song für das Ermutigen und den Zusammenhalt aller Menschen. Zusammenhalten ... wir packen das.