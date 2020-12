Im Dezember vor 36 Jahren erklang zum ersten Mal "Last Christmas" von der britischen Pop-Band Wham!. Der Song wurde zu einem absoluten Hit. Der Titel war bisher so oft in den deutschen Charts wie kein anderer, insgesamt immerhin 130 Mal. In Großbritannien verkaufte sich der Weihnachtshit mehr als 1,4 Millionen Mal. So sehr der Song geliebt wird, so sehr wird er auch gehasst. Bei "Last Christmas" gibt es sozusagen kein "egal".

George Michael 2005. Bildrechte: IMAGO George Michael soll den Song angeblich in einer halben Stunde niedergeschrieben haben. Eine andere Version behauptet, dass George einen Titel namens "Last Easter" einfach an Weihnachten angepasst hat. Die Geschichte handelt natürlich von Liebe, und zwar von der vom letzten Jahr. Der Videoclip wurde in einem Chalet im Schweizer Wintersportort Saas-Fee in den Walliser Alpen gedreht und kostete 60.000 Pfund Sterling. Als verflossene Liebesbeziehung agierte das Model Kathy Hill, im Video auffällig rot gekleidet. Weitere Rollen spielen die Background-Sängerinnen von Wham!, Helen DeMacque und Shirlie Holliman.



Die Single erhielt 20 Platin-Auszeichnungen und wurde über sechs Millionen Mal verkauft. Gecovert wurde der Weihnachtsklassiker cirka 40 Mal.