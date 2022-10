Wir mich ist es an der Zeit, die musikalische Reise weiter zu gehen, da ich noch nicht am Ziel bin.

Sie bedankt sich bei allen Freunden, den lieben Fans, allen Musikkollegen, die sie kennenlernen durfte und den Veranstaltern. "Und das Beste zum Schluss: Meine Jungs, […] ihr seid mir echt ans Herz gewachsen in dieser in dieser kurzen Zeit. [...] ich möchte keinen einzigen Moment davon missen. Ich wünsche weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit den Draufgängern.", beendet Chiara ihr Statement.

Eine schöne Zeit: Die Draufgänger mit Chiara. Bildrechte: instagram.com/die_draufgaenger/

Für die Draufgänger soll es nun zu viert weitergehen, ohne Sängerin. Wie Albert in dem Video bekannt gibt, sei die Band bereits ohne Chiara zweieinhalb Wochen unterwegs gewesen und da hätten die Bandmitglieder gemerkt, dass es auch zu viert gehe. Es gehe sogar sehr gut zu viert und das sei der Grund, dass sie beschlossen hätten, in Zukunft zu viert weiter zu machen, als richtige Boyband.



Die Draufgänger ist eine österreichische Coverband, die vor allem Party-Hits performed. Die Band wurde 2001 als "Jugendband" gegründet. Inzwischen tritt die Band auch in Deutschland in den großen Fernseh-Unterhaltungsshows auf und ist dem deutschen Publikum spätestens seit den Titeln "Marie" und "Cordula Grün" bekannt. Ihre Single "Marie" avancierte 2020 zum Mega-Hit mit 15 Millionen Streams und 6,5 Millionen Aufrufen auf Youtube.