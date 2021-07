Wo sie hinkommen, da ist gute Laune garantiert! Die Draufgänger sind bekannt für ihre musikalischen Partykracher, die Farbe grün - und: ihre Tänze, die immer perfekt auf ihre Feierschlager abgestimmt sind. Klar, dass es einem selbst da beim Zuschauen auch direkt in den Tanzbeinen kribbelt. Und damit das Ganze dann auch so perfekt aussieht, wie im Original, haben sich die fünf Österreicher für ihre Fans etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Auf ihrer Facebook-Seite posteten Albert-Mario, Katharina, Robert, Rudi und Rene eine Anleitung, wie man den ausgefeilten Tanz zu ihrem Hit "Tanz die Welt" selbst üben kann. Der Clou bei dem Tanztutorial: Zuerst werden die Schritte und Bewegungen in reduzierter Geschwindigkeit gezeigt. Was verlangsamt noch recht einfach und machbar aussieht, wird schnell kompliziert, wenn der Song im Hintergrund in voller Geschwindigkeit läuft. Da hilft nur: üben, üben, üben.