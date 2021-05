Die Darbietungen von André Rieu und seinem Johann Strauss Orchester sind auch ein Augenschmaus. Bildrechte: MDR/André Rieu Productions/Marcel van Hoorn

Freuen Sie sich auf Titel wie "An der schönen blauen Donau", "Leichte Kavallerie", "You Raise Me Up", den "Marsch der Wagenlenker" aus "Ben Hur", "Laras Thema" aus "Dr. Schiwago", "You’ll Never Walk Alone" oder "Volare". Zu den zahlreichen Stargästen gehören u.a. David Hasselhoff, Heino und die Berlin Comedian Harmonists.



Natürlich ist auch André Rieus berühmtes Johann Strauss Orchester dabei ebenso wie Weltklasse-Soprane und die Platin-Tenöre. Genießen Sie atemberaubende Aufnahmen vom herrlichen mittelalterlichen Platz aus "15 Jahren Maastricht Konzerte" und freuen Sie sich auf ein Feuerwerk der Emotionen.