Die große Show der Weihnachtslieder

Basteln, backen und brutzeln mit den Stars: Bei Stefanie Hertels großer Show der Weihnachtslieder stehen die Schlagerstars nicht nur auf der Bühne, sie müssen auch am Basteltisch Hand anglegen oder den Ofen einstellen.

Tausendsassa Stefanie Hertel hat sich in diesem Jahr ganz besondere Gäste eingeladen: Mit dabei sind in diesem Jahr Stars wie der italienische Schlager-Durchstarter Giovanni Zarella, der es mit seinem Album "La Vita è Bella" bis auf Platz 2 der deutschen Albumcharts schaffte, das gerade 77 Jahre alt gewordene Leipziger Original Frank Schöbel, Hein "Heintje" Simons, Katrin und Peter, Anna Maria Zimmermann, Julia Lindholm, Oonagh, Katharina Herz und viele weitere. Die Stars präsentieren in der Sendung natürlich nicht irgendwelche Lieder - die Show trägt ihren Namen schließlich nicht umsonst - sondern ihre liebsten Weihnachtslieder.