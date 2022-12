Die große Show der Weihnachtslieder Die Rezepte der Schlagerstars

Anna-Maria Zimmermann: Bratäpfel

Bratäpfel von Anna-Maria Zimmermann Bildrechte: MDR/Anne Mrosko Zutaten (für 4 Portionen):

50g Mandelblättchen

4 rotbackige, säuerliche Äpfel

50g Butter

3 EL Zucker

0,5 TL gemahlener Zimt

80g Marzipanrohmasse

150 ml Orangensaft

1 EL Zitronensaft

1 EL Zucker



Zubereitung:

50 g Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett goldbraun anrösten, auf einen Teller geben und abkühlen lassen. 4 rotbackige, säuerliche Äpfel (à ca. 200 g, z.B. Elstar, Cox Orange oder Jonagold) sehr gründlich waschen und die Deckel abschneiden. Kerngehäuse aus den Äpfeln großzügig ausstechen. In eine Auflaufform (etwa 30 cm Länge) setzen.

50 g Butter, 3 EL Zitronensaft und 1/2 TL gemahlenen Zimt gut verrühren. Abgekühlte Mandelblättchen unterrühren. In jede Apfelöffnung 20 g Marzipanrohmasse drücken. Mandelbutter darauf verteilen.

150 ml Orangensaft, 1 EL Zitronensaft und 1 EL Zucker aufkochen, über die Äpfel in die Form gießen. Im heißen Ofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) in der Ofenmitte 35 Minuten backen. Nach 25 Minuten die Deckel daraufsetzen und mitbacken. Schließlich die Äpfel mit dem Sud aus der Form auf 4 Tellern anrichten und mit je 1 Kugel Vanilleeis servieren.

Claudia Jung: Claudis Weihnachtsbrot

Claudis Weihnachtsbrot Bildrechte: MDR/Anne Mrosko Zutaten:

3 Eier

250g Zucker

1 TL Zimt

Zitronenschale

2 EL Obstler

50g Zitronat

50g Orangeat

280g geriebene und gehackte Mandeln

280g Mehl

1/2 TL Backpulver

große rechteckige Oblaten



Zubereitung:

Eier und Zucker schaumig schlagen. Gewürze, kleingehacktes Zironat/Orangeat und Mandeln unterrühren. Gesiebtes Mehl/Backpulvergemisch untermengen. Teig dick auf die Oblaten streichen und im vorgeheizten Backofen bei gleichmäßiger Hitze /(175 Grad) goldbraun backen.

Die Brote auskühlen lassen und anschließend in kleine Rechtecke oder Rauten schneiden. Nach Geschmack noch mit Puderzuckerglasur bestreichen.

Christian Lais: Badischer Kartoffelsalat und Schäufele

Zutaten:

2,5 kg Schäufele

2 Gemüsezwiebeln

400g Feldsalat

1 EL Wacholderbeeren

1,5 kg kleine fest kochende Kartoffeln

Schalotten

3EL Senf

8EL Essig

150ml Öl

250g Salatgurke

1 Bund Schnittlauch

1 Bund krause Petersilie

Salz

Pfeffer



Badischer Kartoffelsalat Bildrechte: MDR/Anne Mrosko Zubereitung:

Gemüsezwiebeln halbieren und mit Schäufele und Wacholder in einen Topf geben. Mit kaltem Wasser bedecken und etwa 2:30 Stunden sanft köcheln lassen und dabei eventuell warmes Wasser nachgießen.

Kartoffeln waschen, mit Schale gar kochen. Abgießen und möglichst warm pellen. Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden. Schalotten abziehen und würfeln. Mit Senf, Essig und Öl mischen, salzen und pfeffern. Alles kurz erhitzen und unter die Kartoffeln mischen. Abgedeckt marinieren.

Gurke schälen und in dünne Scheiben hobeln. Gurke kurz vor dem Servieren mit 200 ml von der heißen Schäufelebrühe, Schnittlauch und Petersilie unter den Salat mischen.

Schäufele in dünne Scheiben schneiden. Mit Kartoffelsalat und Feldsalat servieren.

Guten Appetit!

Julia Lindholm: Risgrynsgröt

Die Rezepte für das Risgrynsgröt variieren je nach Geschmack. Manchmal ist es ein richtiger Brei, manchmal gleicht es in einer etwas festeren Form eher einem Auflauf oder einem Pudding. Ich stelle hier nun ein Rezept vor, das ich persönlich sehr lecker finde und das man auch gut aufbewahren kann. Sollte es am nächsten Tag zu fest sein, so rührt man einfach nochmal Milch oder Sahne hinein.

Julia Lindholms Risgrynsgröt Bildrechte: MDR/Anne Mrosko Zutaten:

0,2 l Rundkornreis

0,4 l vasser

1 Zimt Stab

1/2 Teelöffel Salz

0,75 l Milch

Optional Zucker

1 Ganze geschälte Mandel – diese wird im fertigen Reis versteckt, wer sie findet, hat im kommenden Jahr Glück.

Zum Servieren: Milch, Zimt und Zucker



Zubereitung:

Reis, Wasser, Zimtstange und Salz in einem Topf vermischen. Zum Kochen bringen und bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten kochen lassen. Milch hinzufügen und umrühren. Kochen und den Brei bei schwacher Hitze 30 bis 40 Minuten quellen lassen. Zum Schluss Zucker nach Geschmack zugeben.

