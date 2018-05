Traditionell - und doch immer wieder ein Feuerwerk an Überraschungen! Auch in diesem Jahr präsentiert Stefanie Hertel am Samstagabend ihre "Große Show zum Muttertag", in der Zuschauer, Publikum und beteiligte Künstler ihren Müttern ein musikalisches Dankeschön senden. Marc Pircher hat seine Mama gleich mit in die Sendung gebracht, ebenso das Duo Rotblond, Jay Kahn oder Allessa - und alle haben die ein oder andere Überraschung im Gepäck. Hein Simons (Heintje), WIND, das neue Traum-Duo Patrick Lindner & Nicki, Dominique Lacasa, Marc Pircher, Star-Comedian Bernd Stelter, die Vogtland Philharmonie und das Deutschen Fernsehballett sorgen für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Eine traditionelle Show der Emotionen, in der viel gelacht - und auch ein bisschen geweint wird ...