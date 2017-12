Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Selfiiiiie! Selfiiiiie! Mehr lustige Selfies von Ross Antony & Mareile findet ihr bei INSTAGRAM:

Was wäre eine Silvesterparty ohne Jahresrückblicke? Die gibt es in diesem Jahr reichlich: ob sportlich, royal, boulevardesk oder eben - ein "Best of Ross Antony"! Rückblicke gibt's auch beim gemeinsamen Cocktailtrinken an Marlies' Bar - etwa mit Maria Voskania, die in diesem Jahr so richtig durchgestartet ist, oder mit Nicole, die mit "12 Punkte" ein echtes ESC-Album veröffentlicht hat, oder auch mit Semino Rossi, der sich auf seine große Tour im kommenden Jahr freut. A propos Bar: Zu Silvester lässt sich selbstverständlich auch Barfrau Marlies nicht lumpen und zaubert eine neue Cocktail-Kreation aus dem (Party-)Hut: den "Tropicana".



Natürlich dürfen bei einer launigen Schlagerparty mit Ross Antony die Spiele nicht zu kurz kommen. Neben dem legendären Schlagerraten und einer Schuhplattlereinlage mit den Zipfelbuben hat uns am besten das "Erdnuss-Fangen" mit Vincent Gross gefallen, das könnt ihr nämlich ganz einfach zu Hause nachspielen.