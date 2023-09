Zwar ist das diesjährige Lineup noch nicht bekanntgegeben, ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt aber, dass Schlagerfans wohl voll auf Ihre Kosten kommen werden: Unter anderem begeisterten Marianne Rosenberg und Beatrice Egli ebenso wie Marie Reim und Kerstin Ott das Publikum. Sobald die diesjährigen Gäste bekannt gegeben werden, erfahrt ihr dies selbstverständlich in der Schlagerwelt.

Ausgestrahlt wird die Show am 31. Dezember 2023 ab 20:15 Uhr im Ersten. Wer live dabei sein möchte: Die Sendung wird am 09. November 2023 um 19:00 Uhr in der Baden-Arena auf der Messe Offenburg aufgezeichnet. Tickets können über die bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden.