Obwohl sich "Die immer lacht" schnell zu einem großen Hit entwickelte, so waren es am Anfang noch nicht die ganz großen Bühnen, auf denen Kerstin Ott und Stereoact unterwegs waren. "Die ersten anderthalb Jahre waren wir ja viel in Discotheken unterwegs und da kann man auch nicht davon sprechen, dass immer alle begeistert waren" , erzählt die 40-Jährige. "Ich war sehr unbekannt, das Lied war bekannt, aber ich als Person noch überhaupt nicht."

Mittlerweile hat sich das geändert. Kerstin Ott ist eine gefragte Künstlerin, Stammgast in den großen Schlager-Shows und hat alle ihre vier Studioalben in den Top 5 der deutschen Charts platzieren können. Zuletzt brachte sie mit "Best OTT" ein Best-of-Album heraus. Hat sie am Anfang ihres künstlerischen Weges so macher vielleicht noch für ein One-Hit-Wonder gehalten, so wurde er schon längst eines Besseren belehrt. Doch Erfolg stand für Kerstin Ott von Anfang an nicht im Vordergrund. Das Leben auf der Bühne und mit der Musik sollte Spaß machen - tut es das irgendwann nicht mehr, ist für sie Schluss.