Mit bis auf Gottfried Würcher und Wilfried Wiederschwinger wechselnden Besetzungen gelangen der Band zahlreiche Charterfolge in ihrem Heimatland. 1997 feierten sie auch in der Schweiz ihren ersten Charthit und 2002 schaffte es ihr Album "Das Mädchen Atlantis" sogar in Deutschland in die Top-Platzierungen. Ihr neuestes Album "Gefühlsecht" erschien am 14. Juni 2024.