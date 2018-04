Ossi trifft Ösi: Olaf Berger und Antonia aus Tirol performen ihren gemeinsamen Hit "Was wäre wenn wir Single wär'n". Die Antwort darauf geben sie selbst - in Ross Antonys Partner-Test. Mit "Erna kommt" hat Wolfgang Lippert einen Hit gelandet, den Ross für sein "Aber bitte mit Schlager"-Album neu eingesungen hat. Jetzt ist das "Original" in der Sendung zu Gast. Ob es wohl eine gemeinsame musikalische Kostprobe geben wird? Über neue Projekte plaudert Bernhard Brink. Außerdem muss er zeigen, ob er das Zeug zum guten Schlagerparty-Gastgeber hat: 30 Euro in der Tasche und zwei Minuten Zeit - kann "Mann" unter diesen Umständen einen ganzen Partyeinkauf stemmen? Bei einer Schlagerparty darf er nicht fehlen: Frank Schöbel! Mit Ross spricht er noch einmal über sein 55-jähriges Bühnenjubiläum und seinen 75. Geburtstag. Last not least präsentiert Ross Antony einen echten "Lichtblick"! Denn das sind Rebecca, Anna, Louiza und Lisa wirklich - und zudem die erste deutsche Schlager-Girlgroup. Außerdem dabei: Nik P., Saskia Leppin, Maite Kelly und Jay Khan.