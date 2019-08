"Yes Sir, I can Boogie" , für alle Tanzmäuse gibt es bei diesem Song nur eines: Tanzen. Präsentiert wird er vom Duo Rotblond und Schlagertitan Bernhard Brink . Maite Kelly tritt nicht nur mit ihrem Titel "Heute Nacht für immer" auf, sie stellt sich auch Ross Antony und der Aufgabe, 30 Becher so schnell es geht, aufeinander zu stapeln. Christian Lais stellt einen Titel seines neuen Albums "20 Jahre nach Dir" vor und Julia Lindhom tritt mit "Boom Boom" auf. Wer bei Ross Antony zu Gast ist, darf kein Spielverderber sein. Und das ist auch Schlagersängerin und Moderatorin Inka nicht. Sie feierte mit dem Song " Spielverderber" , der aus der Feder ihres Vaters Arndt Bause stammte, ihren Durchbruch.

Ein Heimspiel ist die Show im Leipziger Eventpalast für die Sängerin Franziska, die in der Messestadt zu Hause ist. Ireen Sheer reiste aus Berlin an und singt u.a. mit Ross Antony im Duett "Xanadu". Sonia Liebing hat ihr neues Album "Wunschlos glücklich" im Gepäck und präsentiert daraus den Titel "Tu nicht so". Die Jungen Zillertaler besingen einen kleinen Haifisch, Antonia aus Tirol und Olaf Berger fragen: "Was wäre, wenn wir Single wären?" und Jürgen Drews bringt mit einem Medley seiner Hits noch mehr Schwung in die Sommerparty. Olaf der Flipper und Andy Borg müssen betrübt feststellen: "Sie will einen Italiener", DJ Ötzi tritt mit einem Medley auf und Graham Bonney tut das ebenfalls.