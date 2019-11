Zum Nachmachen ausdrücklich erwünscht: "Tocco Rosso" - ein Sommerdrink für kalte Tage! Bildrechte: MDR/Meine Schlagerwelt

Wie immer eröffnet Ross Antony seine mittlerweile schon legendären Partys mit dem Song: "Eine neue Party ist wie ein neues Leben". Und auch Barfrau Marlies wird wieder erfrischende Cocktails auftischen. Für den Samstagabend hat sie sich für einen leckeren "Tocco Rosso" entschieden - ein phantastischer Sommerdrink für kalte Tage. Wer jetzt nicht auf den Geschmack gekommen ist, ist selber schuld. Das Rezept findet ihr in unserer Bildergalerie mit vielen weiteren Cocktails aus vergangenen Sendungen.



Das Erfolgsgeheimnis einer ordentlichen Party ist natürlich die Auswahl der richtigen Gäste. Und da hat sich Gastgeber Ross natürlich nicht lumpen lassen: Gentleman Thomas Anders tritt erstmals bei einer Ross-Sendung auf. Mittlerweile hat Anders nicht mehr Dieter Bohlen an seiner Seite hat, sondern Florian Silbereisen und fühlt sich in der Schlagerszene so richtig wohl.