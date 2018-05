Einen echten Kultschlager präsentiert Ross Antony auch in der Mai-Ausgabe seiner Schlagerparty - und der ist ... Engländer! Graham Bonney, den Hits wie "Supergirl", "Wähle 3-3-3" oder "Papa Joe" berühmt gemacht haben, feierte in Deutschland noch größere Erfolge als in seiner englischen Heimat - und blieb deshalb bei uns. Der Bühne ist er bis heute treu geblieben. Ein ganz besonderen Grund zu feiern hat Graham in diesem Jahr auch, denn am 2. Juni feiert das Schlager-Urgestein seinen 75. Geburtstag!



Keine Party ohne Spiele! Im Schlagerraten messen sich dieses Mal: Patrick Lindner & Nicki. Doch damit ist es für Ross nicht getan: Mit Andy Borg, dem Spaßmacher unter den Schlagerstars, misst sich der verrückte Engländer im Kleiderbügelwerfen. Bevor ihr das nachmacht: Schließt eine Haftpflichtversicherung ab! Eine Art Spiel gab's auch zur Sendungsaufzeichnung im Leipziger Eventpalast: Denn dort konnten sich alle Ross-Fans mit ihrem Idol ablichten lassen. Doch diesmal war Ross ... von Pappe!