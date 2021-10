Die Ross Antony Show Spannende Duette zu Halloween

Wenn das Ende des Monats Oktober naht, wird es traditionell unheimlich: Kürbisse mit eingeschnitzten Fratzen zieren die Fenster, Spinnweben hängen an den Türrahmen und Schlager-Hits tönen aus den Wohnzimmern. Moment mal: Schlager? Jawohl, denn Schlagerstar und Showmaster Ross Antony nimmt uns einen Tag vor Halloween, am 30. Oktober , mit zu einer Show mit Spaß, Gruseln und natürlich ganz viel toller Schlagermusik.

Es ist wirklich an Halloween orientiert, es gibt Kürbisse überall, jeder ist entsprechend angezogen und ich glaube, es wird nicht nur lustig, sondern wir präsentieren auch viel in einer zweieinhalbstündigen Sendung. [...] Wir haben wirklich tolle Künstler dabei: Nik P., Semino Rossi, wir haben Romy Kirsch und Eric Philippi und wir haben auch ein paar Newcomer, auf die sich die Leute echt freuen können.

Neben der extravaganten Dekoration kann man auch musikalisch einiges erwarten. Unter anderem wird es außergewöhnliche Duette mit den tollen Gästen bei der Ross Antony Show geben. So erwartet uns zum Beispiel ein gemeinsamer Auftritt von Showmaster Ross mit seinem Gast Art Garfunkel Jr. Die beiden werden gemeinsam den Song "Cecilia" performen. Das Lied stammt im Original von Art Garfunkel Jr.'s Vater, der Teil der Folkband Simon & Garfunkel war. Für den Musiker, der in New York aufwuchs, ist das Duett mit Ross etwas ganz Besonderes:

Ich denke, unsere Stimmen passen richtig gut zusammen. [...] Es fühlt sich alles sehr natürlich an - das wird was!

Und auch sonst gibt es bei der Ross Antony Show tolle Kooperationen zu sehen, wie etwa Saskia Leppin und Daniel Sommer oder die Rocker von Brenner gemeinsam mit Dieter "Maschine" Birr. Art Garfunkel Jr. wird übrigens noch ein zweites Duett präsentieren - diesmal mit Schlagerstar Frank Schöbel und dem Song "Wieder daheim". Das ausgefallenste Duett auf der Bühne von Ross Antony wird definitiv Semino Rossi singen - gemeinsam mit seinem "Zwilling" Matze Knop wird er eine ganz besondere Version seines Songs "Das war unser Sommer" zum Besten geben, die man so ganz sicher noch nicht gesehen hat. Außerdem wird es noch weitere TV-Premieren in der Show geben. So wird Daniel Sommer zum Beispiel seinen Song „Warum suchst du woanders“ erstmals im deutschen Fernsehen singen. Der Song erscheint erst am Freitag, einen Tag vor der Show - perfektes Timing also.