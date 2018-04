Ab dem 27. April 2018 ist es soweit! Jeweils am letzten Freitag des Monats präsentiert Bernhard Brink die Offiziellen Deutschen Schlager-Charts im MDR FERNSEHEN . Die Sendung bildet die aktuelle Top 50 der erfolgreichsten Schlageralben ab. Ermittelt werden die Platzierungen von der GfK Entertainment auf Grundlage der repräsentativen Verkaufszahlen aus den Offiziellen Deutschen Charts und exklusiv im Auftrag des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS . Neben der Vorstellung der TOP 50 des Monats informieren wir euch über das Neueste aus der Welt des Schlagers, aktuelle Trends , Newcomer und Neuvorstellungen. Zur Sendungspremiere im April wird außerdem Schlagerstar Beatrice Egli zu Gast sein, um mit Bernhard Brink über die Liebe, das Leben und natürlich die Musik zu plaudern. Aktiv mitwirken könnt ihr bei der Wahl des "Evergreens des Monats" . Mit Sendungsende findet ihr dazu ein Voting auf www.meine-schlagerwelt.de . Stimmt ab - und macht die "Schlager des Monats" zu eurer Sendung!

Ebenfalls exklusiv auf www.meine-schlagerwelt.de findet ihr unmittelbar nach der Ausstrahlung der Hitparaden-Sendung sämtliche Daten und Fakten der monatlichen Charts. Wir werden nicht nur über die Sendung berichten, sondern mit Reporter Peter Heller auch auf dem Bildschirm präsent sein. In der ersten Folge macht sich Peter auf den Weg zu Schlagerelfe Oonagh, denn die hatte im April gleich doppelten Grund zu feiern: Anfang des Jahres ist sie Mutter einer kleinen Tochter geworden, im April stand ihr 28. Geburtstag ins Haus. Wie feiert man den als frischgebackene Mami - und was gibt es außerdem Neues von der "Elfenfront"?



Präsentiert werden "Die Schlager des Monats" von Bernhard Brink. Als "Schlagertitan" und Schlagerexperte steht er national für deutschen Schlager. Seit mehr als 40 Jahren überzeugt er mit anhaltenden Erfolgen bei Plattenverkäufen und in den Airplaycharts wie kein Zweiter.