Welche Schlageralben haben im letzten Monat das Rennen gemacht? Bernhard Brink verrät in seiner Sendung, welche Alben am meisten verkauft wurden. Gespannt sein dürfen die Schlagerfans auf jeden Fall, denn der Moderator hat im Vorfeld der Sendung angekündigt, dass es eine neue Nummer eins und drei Neueinsteiger in den Top Ten gibt.

Unter dem Titel " Mein Herz" veröffentlichte die Sängerin im September ihr erstes selbstgeschriebenes Album, das es sogar bis in die Top Ten geschafft hat. In ihren Texten gibt die 33-Jährige viel von sich preis und das fällt ihr nicht immer leicht.

Eric Philippi (l.) und Peter Heller im Selfiemuseum. Bildrechte: MDR/Alexander Friederici

Peter Heller ist wieder für "Die Schlager des Monats" unterwegs gewesen. Dieses Mal traf er sich mit dem Newcomer Eric Philippi. Dabei hatte Peter Heller noch eine ganz besondere Aufgabe: Er sollte herausfinden, ob Eric Philippi auch so richtig ausgelassen lachen kann. Bisher hat man Eric eher emotional mit Schmachteblick erlebt. Eine coole Location hat sich Peter dafür wieder einmal ausgesucht: Das Selfiemuseum in Leipzig.



Peter Heller hat immer wieder passende und originelle Locations für seine Treffen mit den Schlagerstars gefunden. Matthias Reim traf er bei einem seiner Konzerte, mit Ben Zucker fuhr er Kajak und Kerstin Ott traf er an ihrem Lieblingsort, dem Hamburger Hafen. Mit Semino Rossi stieg Peter Heller in Tirol auf die Berge, mit Ramon Roselly spielte er Fußball, mit Beatrice Egli fuhr er Ski und mit Marina Marx probierte er sich im Kletterwald.