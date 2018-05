Bernhard Brink mit seinen Studiogästen Uwe Busse & Yannick Bovy Bildrechte: MDR/Olivier Roche

"Die Schlager des Monats" gehen in die zweite Runde! Auch im Mai präsentiert Bernhard Brink EXKLUSIV die monatlichen nationalen Schlagercharts - und das in Überlänge. Die Sendung zeigt die TOP 50 der Schlageralbumcharts, ermittelt in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut GFK und auf Grundlage der repräsentativen Verkaufszahlen aus den Offiziellen Deutschen Charts.



Auch dieses Mal hat Moderator Bernhard Brink zwei tolle Studiogäste eingeladen: Schlagerstar und Hitproduzenten Uwe Busse haben nicht nur die Flippers, sondern auch Klubbb3 ihre Erfolge zu verdanken. Nach dreijähriger Schaffenspause ist Busse jetzt auch selber wieder musikalisch am Start. Direkt am Sendungstag erscheint sein neues und mittlerweile zehntes Album. Ebenfalls im Mai mit von der Partie ist Yannick Bovy. In Deutschland mag der smarte Belgier als Newcomer gelten, in den Beneluxstaaten sowie im asiatischen Raum hat er mit seiner Mischung aus Jazz, Schlager & Swing bereits die Charts gestürmt.